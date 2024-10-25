В США заявили о регулярных контактах Путина и Илона Маска

WSJ: Илон Маск регулярно обсуждает с президентом Путиным личные темы и бизнес

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, а правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить Маска. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Регулярные контакты между самым богатым человеком мира и главным антагонистом Америки вызывают опасения по поводу безопасности», — говорится в публикации. При этом отмечается, что сам Маск отрицает любые контакты с российским лидером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия не получала от Илона Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с США. «Не знаю. Пока никаких признаков для этого он не передавал. Поэтому вряд ли», — рассказал он.

