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20:19, 25 октября 2024Силовые структуры

Экс-замглавы округа российского города осудили за взятки от уличных торговцев

В Курске бывший замглавы округа Касаткин получил 4 года колонии за взятки

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Ленинский районный суд Курска приговорил к четырем годам колонии строгого режима бывшего заместителя главы администрации Центрального округа города Олега Касаткина по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Следствие и суд установили, что Касаткин регулярно получал деньги и продукты за непривлечение к административной ответственности за несанкционированную торговлю на улицах. Мужчине запретили на пять лет занимать должности в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что в Архангельске суд арестовал начальника СИЗО за крупную взятку.

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