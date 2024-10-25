Начальника российского СИЗО арестовали за крупную взятку

В Архангельске суд арестовал начальника СИЗО за крупную взятку

В Архангельске Ломоносовский районный суд арестовал начальника ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Архангельской области по обвинению во взятке в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС.

По версии следствия, начальник СИЗО через осужденного и адвоката согласился за 500 тысяч рублей подготовить документы для замены мужчине неотбытой части наказания за мошенничество принудительными работами.

Также в деле фигурирует адвокат, его отправили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали до 22 декабря первого замначальника метрополитена Дмитрия Дощатова по делу о взятке.