Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:51, 25 октября 2024Силовые структуры

ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

ФСБ напомнила о презентации «планшета Чубайса» в видео про хищение

ФСБ напомнила о презентации бывшим руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом пластикового планшета в видео про хищение 13 миллиардов рублей. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах Чубайс показывает гибкий планшет для школьников. На следующих кадрах экс-гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, причастного к хищению, вводят в зал суда в наручниках.

Ранее стало известно, что бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса».

Должностные лица «Роснано» дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для производства дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Эта фирма была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта.

Однако, несмотря на получение крупных бюджетных ассигнований, планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску инновационной продукции не были реализованы. Полученные средства были выведены из России.

***
Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      США начали оправдываться из-за санкций против России

      Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

      Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

      Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

      В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

      ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

      В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше