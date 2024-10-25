ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

ФСБ напомнила о презентации «планшета Чубайса» в видео про хищение

ФСБ напомнила о презентации бывшим руководителем «Роснано» Анатолием Чубайсом пластикового планшета в видео про хищение 13 миллиардов рублей. Запись публикует РИА Новости.

На кадрах Чубайс показывает гибкий планшет для школьников. На следующих кадрах экс-гендиректора «Пластик Лоджик» Бориса Галкина, причастного к хищению, вводят в зал суда в наручниках.

Ранее стало известно, что бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса».

Должностные лица «Роснано» дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для производства дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Эта фирма была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта.

Однако, несмотря на получение крупных бюджетных ассигнований, планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску инновационной продукции не были реализованы. Полученные средства были выведены из России.