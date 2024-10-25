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12:21, 25 октября 2024Силовые структуры

В МВД назвали сумму похищенных из бюджета России миллиардов рублей на «планшет Чубайса»

МВД: «Роснано» похитило 13 млрд руб., выделенных на производство гибких дисплеев
Анатолий Чубайс

Анатолий Чубайс. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.

Следственный департамент МВД продолжает расследование уголовного дела о растрате в отношении должностных лиц «Роснано». По его данным, они дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для производства дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Эта фирма была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта.

Однако, несмотря на получение крупных бюджетных ассигнований, планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску инновационной продукции не были реализованы. Полученные средства были выведены из России.

Бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. Его задержали в августе при въезде в Россию и отправили под стражу. Он не признает свою вину.

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      Любовь Ширижик
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