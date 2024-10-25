В МВД назвали сумму похищенных из бюджета России миллиардов рублей на «планшет Чубайса»

Бывшие руководители корпорации «Роснано» похитили свыше 13 миллиардов рублей, выделенных из бюджета на производство устройств на основе так называемой гибкой электроники, прозванных в прессе «планшет Чубайса». Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале ведомства.
Следственный департамент МВД продолжает расследование уголовного дела о растрате в отношении должностных лиц «Роснано». По его данным, они дали указание перевести из бюджета 13 миллиардов рублей на счета компании «Пластик Лоджик», у которой на тот момент отсутствовал производственный и кадровый потенциал для производства дисплеев с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения. Эта фирма была учреждена «Роснано» в 2010 году для реализации инновационного проекта.
Однако, несмотря на получение крупных бюджетных ассигнований, планы по строительству завода, созданию новых рабочих мест и выпуску инновационной продукции не были реализованы. Полученные средства были выведены из России.
Бывший гендиректор «Пластик Лоджик» несколько лет скрывался за рубежом. Его задержали в августе при въезде в Россию и отправили под стражу. Он не признает свою вину.