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03:23, 28 августа 2024Силовые структуры

Главу российской компании арестовали по обвинению в растрате средств «Роснано»

Глава «Пластик лоджик» Галкин арестован по обвинению в растрате денег «Роснано»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Суд в Москве арестовал генерального директора компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик лоджик» Бориса Галкина, которому предъявлено обвинение в растрате денежных средств, выделенных «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Уголовное дело в отношении главы российской компании было возбуждено 21 апреля 2023 года. Галкин постановлением столичного суда отправлен в СИЗО.

27 августа Мещанский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» — Олега Киселева и Ирину Рапопорт, им вменяют растрату в особо крупном размере. Госкорпорация признана потерпевшей стороной.

В феврале «Роснано» решила обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которая является разработчиком «планшета Чубайса».

ООО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской компании-разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Однако в 2014 году после проверки «Пластик Лоджик» Счетной палатой выяснилось, что завод так и не был построен, а технологии гибкого пластикового экрана без подсветки не были закуплены.

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      Марина Совина
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