Стало известно о расследовании нескольких дел о многомиллиардных хищениях в «Роснано»

ТАСС: по факту многомиллиардных хищений в «Роснано» расследуют несколько дел

По факту многомиллиардных хищений в госкорпорации «Роснано» расследуется несколько уголовных дел. Об этом стало известно ТАСС от правоохранительных органов.

Уточняется, что компания признана потерпевшей стороной. Только по одному делу в отношении «Роснано» был причинен ущерб на сумму более двух миллиардов рублей.

Во вторник, 27 августа, суд в Москве заочно арестовал на два месяца двух бывших топ-менеджеров госкорпорации «Роснано» Олега Киселева и Ирину Рапопорт, находящихся за пределами России. Им вменяют растрату в особо крупном размере.

Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что следователи предъявили обвинение в хищении 1,676 миллиарда рублей соратникам руководителя «Роснано» Анатолия Чубайса. По версии следствия, они похитили деньги из госкорпорации в период с 2012 по 2015 год путем вывода в кипрский фонд.