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05:28, 28 августа 2024Силовые структуры

Арестованный российский бизнесмен не признал вину в растрате средств «Роснано»

ТАСС: глава «Пластик Лоджик» Галкин не признал вину в растрате средств «Роснано»

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Арестованный гендиректор компании по производству устройств на основе так называемой гибкой электроники «Пластик Лоджик» Борис Галкин не признает вину в растрате денежных средств, выделенных госкорпорации «Роснано». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на копии материалов уголовного дела.

«Галкин самостоятельно не мог принимать решения, а его защита указывает, что в фабуле обвинения отсутствует описание каких-либо преступных действий с его стороны», — говорится в документах.

Там также говорится, что российский бизнесмен имеет вид на жительство в Индонезии.

Ранее 28 августа сообщалось об аресте Бориса Галкина. Уголовное дело в отношении главы российской компании было возбуждено 21 апреля 2023 года. Постановлением столичного суда он отправлен в СИЗО.

В феврале «Роснано» решила обратиться в Арбитражный суд Москвы с просьбой признать банкротом ООО «Пластик Лоджик», которая является разработчиком «планшета Чубайса».

ООО «Пластик Лоджик» было создано в 2010 году в рамках совместного проекта «Роснано» и британской компании-разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic для строительства в Зеленограде завода по производству гибких дисплеев мощностью 100 тысяч штук в год. Однако в 2014 году после проверки «Пластик Лоджик» Счетной палатой выяснилось, что завод так и не был построен, а технологии гибкого пластикового экрана без подсветки не были закуплены.

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