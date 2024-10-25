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14:20, 25 октября 2024Мир

Главу Пентагона раскритиковали за слова об ослаблении Путина

Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал чушью слова Остина об ослаблении Путина

Фото: Pavlo Bahmut / Globallookpress.com

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор раскритиковал главу американского оборонного ведомства Ллойда Остина за его слова об ослаблении президента России Владимира Путина. Интервью с ним доступно на YouTube-канале Daniel Davis/Deep Dive.

Ранее Остин заявил, что, если сообщения о якобы отправке северокорейских военных на Украину подтвердятся, это будет свидетельствовать об ослаблении Путина.

«Это чушь, и я думаю, что Ллойд Остин это понимает, поэтому он попытался подать это в лучшем виде, чтобы поддержать ложный тезис о том, что Россия пострадала от происходящего на Украине», — сказал он.

По словам полковника, Вашингтон своей политикой, наоборот, помог Москве создать самую большую и эффективную армию в мире. Он не согласился с идеей о том, что России нужны дополнительные войска.

Ранее Остин, говоря о якобы перемещении северокорейских военных на российскую территорию, оговорился и перепутал Россию с Африкой. Глава американского оборонного ведомства добавил, что если данные о переброске войск подтвердятся, то это если может стать «очень серьезным вопросом».

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      Виктория Кондратьева
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