Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
10:06, 25 октября 2024Культура

Госпитализированную из театра Вахтангова актрису выписали из больницы

Shot: российскую актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Госпитализированную актрису театра имени Вахтангова Алену Яковлеву выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, подозрение на аппендицит не подтвердилось. Яковлева провела в стационаре пять дней.

Отмечается, что артистка жаловалась на сильные боли в животе. Врачи выявили у нее проблемы с органами брюшной полости, благодаря подобранной медиками терапии болевые ощущения и воспаление прошли, пишет канал.

Актрисе также назначили комплексное амбулаторное лечение. При этом в больнице не исключили, что через полгода звезде сериала «Склифосовский» понадобится операция.

Ранее сообщалось, что Алена Яковлева находится в хирургическом отделении. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

21 октября стало известно, что народную артистку России срочно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      «Украинцы предали, они сбежали». У погибшего польского наемника нашли записку с проклятьями. Что в ней написано?

      Власти назвали число участвовавших в народном сходе жителей Коркино

      В Кремле заявили о заинтересованности всех стран БРИКС во вступлении Турции

      Российские морпехи устроили двойную засаду на колонну техники ВСУ в Курской области

      Путин пошутил «о взрыве в Вашингтоне» из-за реакции США на его слова о КНДР

      Россиянина переизбрали в исполком Международной федерации гимнастики

      Беспилотник ВСУ влетел в многоквартирный дом в российском городе

      Литва сообщила о планах по демонтажу линий электропередачи с Россией и Белоруссией

      Банк России решил устроить голосование за символы для новой банкноты

      В Киргизии решили поменять гимн

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше