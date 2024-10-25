Госпитализированную из театра Вахтангова актрису выписали из больницы

Shot: российскую актрису Алену Яковлеву выписали из больницы

Госпитализированную актрису театра имени Вахтангова Алену Яковлеву выписали из больницы. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, подозрение на аппендицит не подтвердилось. Яковлева провела в стационаре пять дней.

Отмечается, что артистка жаловалась на сильные боли в животе. Врачи выявили у нее проблемы с органами брюшной полости, благодаря подобранной медиками терапии болевые ощущения и воспаление прошли, пишет канал.

Актрисе также назначили комплексное амбулаторное лечение. При этом в больнице не исключили, что через полгода звезде сериала «Склифосовский» понадобится операция.

Ранее сообщалось, что Алена Яковлева находится в хирургическом отделении. Ее состояние оценивалось как средней тяжести.

21 октября стало известно, что народную артистку России срочно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит.