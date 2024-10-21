Артистку Яковлеву срочно госпитализировали на скорой помощи

Народную артистку Алену Яковлеву госпитализировали с подозрением на аппендицит

Народная артистка России Алена Яковлева сообщила, что ее срочно госпитализировали в Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Склифосовского с подозрением на аппендицит. Ее слова приводит агентство «Москва».

Актриса рассказала, что ей вызвали скорую сразу после спектакля.

«Меня увезли, как только отыграла спектакль. Врачи подозревают, что может быть аппендицит. Если прогнозы подтвердятся, то через три-четыре дня меня ждет операция», — сообщила Яковлева.

Также сообщается, что из-за состояния здоровья артистке пришлось отложить свою творческую встречу в театре имени Вахтангова.

Ранее стало известно, что артист театра Ленсовета Григорий Чабан потерял сознание прямо во время спектакля «Три сестры».