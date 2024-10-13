Актер Григорий Чабан потерял сознание на сцене. Он объяснил, что перенервничал перед спектаклем

Актер Чабан потерял сознание на сцене во время спектакля «Три сестры»

Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, артист потерял сознание, сообщил источник РИА Новости.

Ему сразу вызвали бригаду скорой помощи и доставили в медицинское учреждение. «Сейчас он в сознании. Предстоит обследование», — уточнил собеседник агентства.

В связи с состоянием здоровья актера спектакль перенесли на 2 декабря. На данный момент Чабан является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.

Чабан известен по ролям в сериалах «Бывшие», «Почка», «Налет», «Актер», «Бонус», «Мерзлая земля» и «Первый класс». C 2020 года служит в БДТ имени Товстоногова.

Артист рассказал о своем самочувствии

После инцидента Григорий Чабан рассказал «Известиям» о своем самочувствии. По словам артиста, сейчас состояние нормальное, ему сделали компьютерную томографию (КТ), сосуды и анализы в норме.

Скорее всего, это просто психосоматика Григорий Чабан актер

Он пояснил, что излишне переживал из-за спектакля и перенервничал, поскольку «Трех сестер» не играли с марта. Артист также поблагодарил всех сочувствующих.

Актер Василий Ливанов находится в больнице в тяжелом состоянии

29 сентября в больницу попал актер Василий Ливанов. Он был госпитализирован в НИИ имени Н.В. Склифосовского, предварительно Ливанову диагностировали инсульт. Перед госпитализацией народный артист РСФСР жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли.

У 89-летнего актера остановилось сердце во время операции, он оказался в реанимации. 10 октября стало известно, что его ввели в искусственную кому. Врачи пошли на такой шаг в надежде, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм артиста.

Накануне Ливанова вывели из медикаментозной комы, но пока на неопределенное время. Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР как среднее. 89-летний актер все еще подключен к ИВЛ, а в его лечение добавили сильнодействующий антибиотик, чтобы снизить риск внутрибольничной инфекции.

Еще несколько известных артистов попали в больницу с различными заболеваниями

В начале сентября актера Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Известному артисту стало плохо, он вызвал врачей в свою квартиру. После осмотра медики установили нестабильную стенокардию.

3 октября 77-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер попал в больницу с пневмонией. Заслуженный деятель искусств России самостоятельно обратился в поликлинику днем. Варшавер жаловался на кашель, затрудненное дыхание и одышку. Его состояние оценивается как среднетяжелое.

4 октября сообщалось, что актера Александра Збруева, известного по ролям в культовых советских картинах, среди которых «Большая перемена» и «Ты у меня одна», госпитализировали после второго вызова скорой помощи.

При этом сам артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию. «Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он. Пресс-служба театра «Ленком» заявила, что Збруев проходит плановое лечение, и отметила, что врачи не нашли у артиста серьезных патологий.

В тот же день звезду «Служебного романа», 90-летнюю Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом.

11 октября стало известно, что народную артистку РСФСР, вдову актера Андрея Миронова Ларису Голубкину признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Врачи диагностировали у актрисы злокачественное заболевание системы крови. По данным источника, звезда «Гусарской баллады» борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. В 2022 году Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, ей удалось добиться ремиссии, однако в этом году недуг начал прогрессировать.

В конце августа неизлечимо больной признали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную.

