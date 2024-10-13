Актеру Григорию Чабану стало плохо на сцене во время спектакля «Три сестры» в театре имени Ленсовета в Санкт-Петербурге, артист потерял сознание, сообщил источник РИА Новости.
Ему сразу вызвали бригаду скорой помощи и доставили в медицинское учреждение. «Сейчас он в сознании. Предстоит обследование», — уточнил собеседник агентства.
В связи с состоянием здоровья актера спектакль перенесли на 2 декабря. На данный момент Чабан является приглашенным артистом в театре имени Ленсовета.
Чабан известен по ролям в сериалах «Бывшие», «Почка», «Налет», «Актер», «Бонус», «Мерзлая земля» и «Первый класс». C 2020 года служит в БДТ имени Товстоногова.
Артист рассказал о своем самочувствии
После инцидента Григорий Чабан рассказал «Известиям» о своем самочувствии. По словам артиста, сейчас состояние нормальное, ему сделали компьютерную томографию (КТ), сосуды и анализы в норме.
Скорее всего, это просто психосоматика
Он пояснил, что излишне переживал из-за спектакля и перенервничал, поскольку «Трех сестер» не играли с марта. Артист также поблагодарил всех сочувствующих.
Актер Василий Ливанов находится в больнице в тяжелом состоянии
29 сентября в больницу попал актер Василий Ливанов. Он был госпитализирован в НИИ имени Н.В. Склифосовского, предварительно Ливанову диагностировали инсульт. Перед госпитализацией народный артист РСФСР жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли.
У 89-летнего актера остановилось сердце во время операции, он оказался в реанимации. 10 октября стало известно, что его ввели в искусственную кому. Врачи пошли на такой шаг в надежде, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм артиста.
Накануне Ливанова вывели из медикаментозной комы, но пока на неопределенное время. Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР как среднее. 89-летний актер все еще подключен к ИВЛ, а в его лечение добавили сильнодействующий антибиотик, чтобы снизить риск внутрибольничной инфекции.
Еще несколько известных артистов попали в больницу с различными заболеваниями
В начале сентября актера Бориса Щербакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Известному артисту стало плохо, он вызвал врачей в свою квартиру. После осмотра медики установили нестабильную стенокардию.
3 октября 77-летний директор театра «Ленком» Марк Варшавер попал в больницу с пневмонией. Заслуженный деятель искусств России самостоятельно обратился в поликлинику днем. Варшавер жаловался на кашель, затрудненное дыхание и одышку. Его состояние оценивается как среднетяжелое.
4 октября сообщалось, что актера Александра Збруева, известного по ролям в культовых советских картинах, среди которых «Большая перемена» и «Ты у меня одна», госпитализировали после второго вызова скорой помощи.
При этом сам артист опроверг распространившуюся в СМИ информацию. «Все в порядке, не волнуйтесь, это фейк. Я дома», — сказал он. Пресс-служба театра «Ленком» заявила, что Збруев проходит плановое лечение, и отметила, что врачи не нашли у артиста серьезных патологий.
В тот же день звезду «Служебного романа», 90-летнюю Инну Выходцеву госпитализировали с инсультом.
11 октября стало известно, что народную артистку РСФСР, вдову актера Андрея Миронова Ларису Голубкину признали неизлечимо больной и присвоили ей паллиативный статус. Врачи диагностировали у актрисы злокачественное заболевание системы крови. По данным источника, звезда «Гусарской баллады» борется с болезнью Вальденстрема с 2014 года. В 2022 году Голубкина прошла первые курсы химиотерапии, ей удалось добиться ремиссии, однако в этом году недуг начал прогрессировать.
В конце августа неизлечимо больной признали заслуженную артистку РСФСР Светлану Светличную.