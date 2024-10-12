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14:40, 12 октября 2024Культура

Актера Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время

Mash: Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы на неопределенное время

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Актера Василия Ливанова вывели из медикаментозной комы, но пока на неопределенное время. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи оценивают состояние народного артиста РСФСР как среднее. 89-летний актер все еще подключен к ИВЛ, а в его лечение добавили сильнодействующий антибиотик, чтобы снизить риск внутрибольничной инфекции.

Ливанов находится в спутанном сознании, поэтому врачи подозревают поражение мозга из-за нарушения кровоснабжения и нехватки кислорода.

Актер попал в НИИ имени Н.В. Склифосовского 29 сентября с инсультом. Перед госпитализацией он жаловался на слабость, одышку, нарушение речи и боли. Позже, во время операции у него остановилось сердце, но врачи смогли стабилизировать состояние.

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О том, что Ливанова ввели в медикаментозную кому, стало известно 10 октября. Врачи пошли на такой шаг в надежде, что кома поможет избежать отека мозга и восстановит организм артиста.

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      Вера Владзиевская
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