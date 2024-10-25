Харрис назвали подчиняющимся сатане адским чудовищем

Бывший посол Ватикана в США назвал Харрис адским чудовищем, подчиняющимся сатане

Бывший посол Ватикана в США архиепископ Карло Мария Вигано назвал действующего вице-президент США и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис адским чудовищем, подчиняющимся сатане. Его слова приводит New York Post (NYP).

«Выбор стоит между консервативным президентом, который расплачивается своей жизнью за борьбу с глубинным государством, и адским чудовищем, которое подчиняется сатане», — подчеркнул он.

По его словам, для католика не может быть никаких сомнений в том, что голосовать за Харрис с моральной точки зрения недопустимо и является очень серьезным грехом.

В свою очередь, голосовать за экс-главу Белого дома Дональда Трампа, по его мнению, — значит, «решительно дистанцироваться от антикатолического, антихристианского и античеловеческого видения общества».

Ранее доктор исторических наук, профессор кафедры американских исследований СПбГУ Юрий Акимов в интервью «Ленте.ру» отметил, что решение Трампа выдвинуть принявшего католицизм Джея Ди Вэнса кандидатом на пост вице-президента может усилить его популярность среди белых католиков.