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05:23, 25 октября 2024Мир

Иран приказал военным быть готовыми к войне

NYT: Иран приказал военным быть готовыми к войне

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне, пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех иранских чиновников.

Как отметило издание, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, приказал военным разработать несколько планов для ответа на израильскую атаку. Из его распоряжений понятно, что если Израиль нанесет удар по нефтяной и энергетической инфраструктуре или ядерным объектам, ответ обязательно последует.

Ранее Иран заявил в МАГАТЭ об угрозах израильских ударов по ядерным объектам страны. Официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отметил, что на данный момент со стороны Тель-Авива существует реальная угроза нанесения израильских ударов по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, соответствующие опасения Тегерана были отражены в официальной жалобе.

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      Марина Совина
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