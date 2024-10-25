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23:49, 25 октября 2024Из жизни

Король Британии начал отказываться от еды из-за рака

Король Великобритании Карл III отказался от еды из-за борьбы с раком

Фото: George Chan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Король Великобритании Карл III начал отказываться от еды из-за борьбы с раком. Об этом сообщает портал RadarOnline.

Утверждается, что 78-летний король изменил свой рацион питания после новости о раке. Источник издания сообщил, что он на время отказался от обеда, вместо этого употребляя половину авокадо.

«С некоторой неохотой он теперь ест что-то в обеденное время», — добавил источник. Отмечается, что король иногда и вовсе пропускал приемы пищи, чем вызывал серьезное беспокойство у своих родных.

Ранее сообщалось, что смертельно больной король Карл III пошел на риск ради спасения монархии. Бывший придворный считает, что баланс сил в королевской семье после новости о раке нарушился, в связи с чем Карлу необходимо показать свое здоровье, и поездка в Австралию прекрасно для этого подходит.

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      Артём Верейкин
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