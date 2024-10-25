Лукашенко рассказал о своей самоотверженной работе по предотвращению войны

Лукашенко: я все делаю для того, чтобы нам не пришлось брать в руки оружие

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что делает все возможное для того, чтобы белорусам не пришлось брать в руки оружие. Его слова передает БелТа.

По его словам, сейчас «время сложное», но он делает все для того, чтобы граждане республики брали оружие только в учебных целях.

«Но если будет сложно, вы должны знать, что мы пойдем впереди. Вы пойдете впереди, в том числе и президент. Такая наша жизнь. Но давайте будем делать все, чтобы этого не случилось», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил об отсутствии у президента России Владимира Путина планов завоевать Украину. Белорусский лидер подчеркнул, что Путин никогда не ставил перед собой подобную задачу.

