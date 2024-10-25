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11:24, 25 октября 2024Бывший СССР

Маск раскрыл причины использования ВСУ Starlink

Маск: ВСУ используют Starlink, поскольку другие средства связи уничтожены
СюжетИлон Маск предложил признать Крым российским

Фото: David Swanson / Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют систему спутниковой связи Starlink от SpaceX, поскольку другие средства связи были заглушены или уничтожены. Причины использования он раскрыл в социальной сети X.

«SpaceX — основная система связи украинских военных на передовой, потому что все остальное было уничтожено или заглушено русскими», — написал Маск.

Так предприниматель ответил на публикацию американского спортивного комментатора Кита Олберманна, который призвал арестовать Маска «за работу на стороне России».

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес, а правительство США якобы в курсе этого, но не имеет права ограничить миллиардера. При этом отмечается, что сам Маск отрицает любые контакты с российским лидером.

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      Валентин Карант
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