Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:07, 25 октября 2024Экономика

Маск стал богаче на десятки миллиардов долларов после взлета акций Tesla

Состояние Маска за сутки выросло на $33,5 млрд после резкого роста акций Tesla

Фото: David Swanson / Reuters

Благодаря произошедшему в четверг, 24 октября, взлету котировок Tesla, состояние Илона Маска резко выросло. За последние сутки он стал богаче на 33,5 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По итогам четверга его состояние увеличилось до 270 миллиардов долларов (рост на 14 процентов за сутки), следует из таблицы самых богатейших людей мира. Основатель Tesla и Space X в ней находится на первой строчке. На вторую помещен основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого накануне составило 209 миллиардов долларов (+1,42 миллиарда прирост).

В четверг акции производителя электрокаров на бирже NASDAQ прибавили в цене 21,92 процента. Таким образом, их стоимость достигла 260,4 тысячи долларов за акцию. Такой прирост у Tesla произошел впервые за одиннадцать лет.

По данным Bloomberg, акции американского производителя электрокаров взлетели после публикации позитивного отчета за третий квартал. Продажи электропикапа Cybertruck стали приносить прибыль, а сам Маск озвучил оптимистичные планы по поводу развития компании. Уже в 2026 году будет запущено серийное производство роботакси Cybercab, и в дальнейшем Tesla будет каждый год выпускать от двух до четырех миллионов таких машин, спрогнозировал он.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В Петербурге мужчина с ножом устроил резню в гипермаркете. Что известно о нападении?

      Экс-замминистра энергетики России арестовали по делу об особо крупном мошенничестве

      ЦБ заявил о резком ускорении темпов роста цен в России

      США начали оправдываться из-за санкций против России

      Центробанк резко повысил прогноз по инфляции

      Самая красивая девушка России сделала неожиданное признание о личной жизни

      Молодежь принялась восхвалять прыщи на лице

      В Кремле назвали беспрецедентными попытки Запада вмешаться в выборы в Грузии

      ФСБ показала в видео о деле «Пластик Лоджик» презентацию «планшета Чубайса»

      В Кремле прокомментировали возможность влияния России на выборы в Грузии и Молдавии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше