Маск стал богаче на десятки миллиардов долларов после взлета акций Tesla

Состояние Маска за сутки выросло на $33,5 млрд после резкого роста акций Tesla

Благодаря произошедшему в четверг, 24 октября, взлету котировок Tesla, состояние Илона Маска резко выросло. За последние сутки он стал богаче на 33,5 миллиарда долларов, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index.

По итогам четверга его состояние увеличилось до 270 миллиардов долларов (рост на 14 процентов за сутки), следует из таблицы самых богатейших людей мира. Основатель Tesla и Space X в ней находится на первой строчке. На вторую помещен основатель Amazon Джефф Безос, состояние которого накануне составило 209 миллиардов долларов (+1,42 миллиарда прирост).

В четверг акции производителя электрокаров на бирже NASDAQ прибавили в цене 21,92 процента. Таким образом, их стоимость достигла 260,4 тысячи долларов за акцию. Такой прирост у Tesla произошел впервые за одиннадцать лет.

По данным Bloomberg, акции американского производителя электрокаров взлетели после публикации позитивного отчета за третий квартал. Продажи электропикапа Cybertruck стали приносить прибыль, а сам Маск озвучил оптимистичные планы по поводу развития компании. Уже в 2026 году будет запущено серийное производство роботакси Cybercab, и в дальнейшем Tesla будет каждый год выпускать от двух до четырех миллионов таких машин, спрогнозировал он.

