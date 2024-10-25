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11:45, 25 октября 2024Россия

Мать не вернувшегося с СВО бойца подала в суд на «приволокшую» его в ЗАГС россиянку

В Тюмени мать бойца СВО подала в суд на его вдову из-за «гробовых»

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюмени мать бойца специальной военной операции (СВО) подала в суд на его вдову из-за «гробовых». Об этом сообщает сетевое издание «72.ру».

По словам матери военнослужащего, ее сын злоупотреблял алкоголем. Она заявила, что мужчина женился в тайне от родных на малознакомой женщине, которая «поволокла» его в ЗАГС во время отпуска. «Она узнала, что он СВОшник, не женат. (...) А он в эйфории под пьяную дудочку радостно и помчался», — рассказала россиянка.

Другая родственница бойца рассказала, что он вступил в брак за несколько дней до возвращения на спецоперацию. Вскоре после этого солдата не стало — он служил в одном из штурмовых подразделений. Женщина утверждает, что в день свадьбы военнослужащий был пьян.

В ЗАГС журналистам сообщили, что не имеют права разглашать информацию о бракосочетании военнослужащего. Юристы проинформировали родственников бойца, что признать брак фиктивным будет непросто.

Ранее в Тульской области суд признал отца другого бойца СВО недостойным наследником. В ходе разбирательства было установлено, что мужчина не принимал должного участия в воспитании будущего военнослужащего.

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      Алан Босиков
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