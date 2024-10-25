Мэр Ивано-Франковска сообщил о дате начала работы языковых патрулей

Мэр Ивано-Франковска: языковые патрули в городе заработают с понедельника

В Ивано-Франковске с понедельника заработают первые «языковые патрули». Об этом сообщил мэр города Руслан Марцинкив, слова которого передает «Страна.ua».

«Я ожидал, что это будут в основном люди постарше, но очень много молодых прогрессивных людей. Что интересно, среди них треть — это внутренне перемещенные лица», — рассказал чиновник.

По его словам, нашлось всего 40 желающих следить за использованием в городе украинского языка. Он добавил, что инспекторы будут раздавать листовки и популяризировать курсы украинского среди тех, кто, по его словам «говорит на языке врага».

Марцинкив сообщил, что в Ивано-Франковске введут языковые патрули 10 сентября. Он также выразил сожаление в связи с тем, что русского языка в регионе стало больше.