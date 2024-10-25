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16:47, 25 октября 2024Россия

Минобороны показало кадры взрыва шедшего на прорыв танка ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео уничтожения шедшего на прорыв танка ВСУ в Курской области

Министерство обороны Российской Федерации (МО) показало кадры со взрывом танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Ролик опубликован в Telegram-канале РИА Новости.

Отмечается, что экипаж боевой машины пытался прорваться к одному из населенных пунктов российского региона.

На кадрах видно стоящий в отдалении танк. После подлета дрона бронетехника взрывается. Осколки, в том числе и танковая башня, отлетают в разные стороны.

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Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

25 октября Минобороны России сообщило, что ВСУ снова предприняли попытку прорыва государственной границы. По данным ведомства, противник пошел на прорыв в районе населенного пункта Новый Путь.

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      Никита Абрамов
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