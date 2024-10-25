ВСУ попытались снова прорвать российскую границу

Минобороны России отчиталось о предотвращении попытки прорыва ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снова попытались прорвать российскую границу. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В министерстве отметили, что подразделения северной группировки войск отразили пять контратак противника в районах населенных пунктов Александрия, Новоивановка и Плехово. После боя трое военнослужащих сдались в плен.

«Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь», — говорится в сообщении. После попытки прорыва еще один украинский солдат сдался в плен.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

Ранее Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области.