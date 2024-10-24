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18:13, 24 октября 2024Россия

Минобороны показало видео с уничтожением украинской артиллерии в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением украинской САУ в Курской области

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Средствами воздушной разведки в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка ВСУ, выдвигающаяся на огневую позицию», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля видна САУ, находящаяся возле строений. В один момент к ней подлетает дрон, и установка взрывается. По данным оборонного ведомства, САУ была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 октября в Минобороны отметили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.

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      Никита Абрамов
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