Минобороны показало видео с уничтожением украинской артиллерии в Курской области

Минобороны России показало видео с уничтожением украинской САУ в Курской области

Минобороны России показало видео, на котором запечатлен момент уничтожения украинской самоходной артиллерийской установки (САУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«Средствами воздушной разведки в приграничном районе Курской области была обнаружена самоходная артиллерийская установка ВСУ, выдвигающаяся на огневую позицию», — говорится в сообщении.

На кадрах объективного контроля видна САУ, находящаяся возле строений. В один момент к ней подлетает дрон, и установка взрывается. По данным оборонного ведомства, САУ была поражена барражирующим боеприпасом «Ланцет».

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

24 октября в Минобороны отметили, что за сутки российским военнослужащим удалось взять в плен восемь украинских солдат.