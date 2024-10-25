Минобороны: морпехи уничтожили колонну ВСУ в Курской области

Российские военные уничтожили колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 20 единиц техники, заявил командир взвода морской пехоты с позывным «Коловрат». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Колонна включала в себя Stryker, MaxxPro и «Казаки». По словам военного, ее встречали два БТР, а до этого были организованы две огневых засады. «Вначале стреляли бронебойными, после остановки машин, при высадке десант был уничтожен из ПКТ», — отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ВСУ за последний месяц потеряли на курском направлении 26 тысяч человек. Вместе с этим, указал президент, украинская армия лишилась в регионе около 19 тысяч единиц техники, что почти на тысячу больше, чем в ходе контрнаступления ВСУ летом 2023 года. «Правда, танков потеряли меньше почти на сотню. Но мне кажется, просто их применяли меньше. Просто меньше их стало в украинской армии», — заметил российский лидер.