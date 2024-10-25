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13:36, 25 октября 2024Экономика

Москвичей предупредили о похолодании и мокром снеге

Синоптик Вильфанд: после солнца в Москву придут похолодание и мокрый снег

Фото: Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

После достаточно теплой и солнечной погоды в выходные, 26 и 27 октября, в Москву придут похолодание и мокрый снег. Об этом предупредил жителей столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с НСН.

Суббота и воскресенье пройдут без осадков, днем воздух прогреется до плюс 10 градусов Цельсия. «Выходные в Москве будут замечательные, погода будет определяться областью высокого давления. В таком случае осадков практически не бывает, будет переменная облачность и довольно много солнца. Солнышко днем, а ночью будут видны звезды», — рассказал синоптик.

В середине следующей недели ожидаются изменения в погоде. В четверг, 31 октября, в Москву придут осадки — дожди и мокрый снег. «Снежного покрова не установится, но выпадать в воздухе он будет. Температура средняя уже будет ниже пяти градусов во второй половине недели», — уточнил Вильфанд. В среднем за последние 30 лет снежный покров в столице устанавливается 28-30 ноября, но это непостоянный параметр, подчеркнул метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что 30 и 31 октября в Москве может похолодать до нуля градусов. В связи с этим синоптик посоветовал автомобилистам задуматься о переходе на зимние шины.

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      Нина Ташевская
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