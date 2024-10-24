Москвичей предупредили о сильном похолодании

Синоптик Шувалов: на следующей неделе похолодает до нуля градусов

На следующей неделе в Москве заметно похолодает — температура днем будет опускаться до нуля градусов. О резком понижении температуры жителей столицы предупредил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам синоптика, в понедельник и вторник, 28 и 29 октября, ожидается теплая, но при этом пасмурная, дождливая и ветреная погода. Между тем в среду и четверг, 30 и 31 октября, на Москву обрушится волна холода: столбики термометров днем будут опускаться до нуля градусов, возможен снег. «Это как раз те параметры, которые моментально заставляют всех автомобилистов подумать о визите на шиномонтаж», — заключил Шувалов.

Ранее в этот же день синоптик Татьяна Позднякова рассказала, что погода в столице в предстоящие выходные будет аномально теплой.