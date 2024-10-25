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14:20, 25 октября 2024Путешествия

Мужчина перерезал горло туристке в кафе на глазах детей со словами «Аллах велик!»

Daily Mail: перерезавший горло туристке в Алжире мужчина задержан

Фото: Ramzi Boudina / Reuters

Неизвестный мужчина, перерезавший горло швейцарской туристке в кафе в Алжире, выкрикивал слова «Аллах велик!» и «Да здравствует Палестина!». Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, нападение на женщину случилось на глазах ее детей и подруги на курорте Джанет. Подозреваемый скрылся, но был задержан правоохранителями спустя несколько дней. Власти страны просят местных жителей не распространять в сети информацию о случившемся.

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Известно, что преступник прибыл в Джанет полгода назад с севера Алжира. Другие подробности о нем не раскрываются.

Инцидент произошел 11 октября на террасе кафе Skaner на курорте Джанет. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось. После случившегося были арестованы двое мужчин, приехавших с севера мусульманской страны. Известно, что они были одеты как туареги — кочевой народ, проживающий в пустыне.

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      Марк Успенский
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