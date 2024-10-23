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15:09, 23 октября 2024Путешествия

Отдыхавшей в кафе в мусульманской стране туристке перерезал горло незнакомец

Daily Mail: туристке из Швейцарии перерезали горло в кафе в Алжире

Фото: Andy Soloman / Shutterstock / Fotodom

Туристке из Швейцарии перерезали горло во время отдыха в кафе в Алжире с группой других путешественников. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации таблоида, 11 октября швейцарка сидела на террасе кафе Skaner на курорте Джанет. Во время жестокого нападения незнакомый мужчина перерезал ей горло. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако спасти ее не удалось.

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После случившегося были арестованы двое мужчин, приехавших с севера мусульманской страны. Известно, что они были одеты как туареги — кочевой народ, проживающий в пустыне. Остальные подробности дела не разглашаются.

Ранее гид напал на туристку из КНР за отказ сделать покупку в ювелирном магазине в Таиланде. Инцидент произошел 17 сентября в известном ювелирном магазине в округе Латкрабанг в Бангкоке.

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