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20:25, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур

На Украине уволили шесть руководителей областных и специализированных прокуратур

Фото: rospoint / Shutterstock / Fotodom  

На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур. Об этом сообщает офис генпрокурора республики в Telegram.

В ведомстве уточнили, что речь идет об отставке шести сотрудников в рамках комплексных мер по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры.

«Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона», — говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины.

22 октября стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Причиной увольнения стали фиктивные решения о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности прокуратуры.

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      Екатерина Грищенко
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