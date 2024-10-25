На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур

На Украине уволили шесть руководителей областных и специализированных прокуратур

На Украине массово уволили руководителей областных и специализированных прокуратур. Об этом сообщает офис генпрокурора республики в Telegram.

В ведомстве уточнили, что речь идет об отставке шести сотрудников в рамках комплексных мер по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры.

«Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в области обороны Южного региона», — говорится в заявлении офиса генпрокурора Украины.

22 октября стало известно, что генеральный прокурор Украины Андрей Костин подал в отставку. Причиной увольнения стали фиктивные решения о предоставлении инвалидности сотрудникам государственных органов, в частности прокуратуры.