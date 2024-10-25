Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:19, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине назвали ультиматум Путина «лучшим сценарием» окончания конфликта

Щелин: ультиматум Путина является лучшим окончанием конфликта для Украины
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Maksim Bogodvid / Brics-Russia2024 / Global Look Press

Ультиматум президента России Владимира Путина, представляющий из себя выдвинутые на саммите БРИКС условия, является лучшим сценарием завершения конфликта для Украины. Об этом на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иноагентом) заявил украинский политолог Павел Щелин.

По его словам, Киев уже проиграл в конфликте, из-за чего условия мира для украинской стороны будут жесткими, но киевские власти не могут это признать. Эксперт отметил, что в связи с этим боевые действия будут продолжаться, а Киев обсуждает «даже более фантастические варианты» завершения конфликта, чем «план победы» украинского президента Владимира Зеленского.

«На данный момент, как я понимаю, ключевая стратегия, которая остается единственной, — это стратегия истерики и стратегия постоянной эскалации. Пока нет абсолютной готовности обсуждать ничего, что приближено к реальности», — сказал политолог. Щелин подчеркнул, что ультиматум Путина остается для Киева «лучшим сценарием», однако на Украине это «запретная тема».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину. «Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: "А дальше что?" Поэтому перед Путиным никогда не стояла задача завоевать», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Артём Верейкин
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Индии встретился с Шольцем сразу после разговора с Путиным. Канцлер ФРГ с любопытством его выслушал

      Российский губернатор потребовал от жителей благодарности за его работу

      Задержанный за драку во время футбольного матча блогер Литвин вышел на свободу

      На Украине назвали ультиматум Путина «лучшим сценарием» окончания конфликта

      Появились новые подробности об изрезавшем людей в российском гипермаркете мужчине

      Во Франции резко высказались о Евросоюзе

      Судебные приставы отказали Гуфу в рехабе

      Канадская фигуристка похвалила прошедший в России турнир

      В МИД назвали число пострадавших от атак ВСУ с начала года россиян

      Зеленский распорядился выплатить всем украинцам по тысяче гривен

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше