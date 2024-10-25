На Украине назвали ультиматум Путина «лучшим сценарием» окончания конфликта

Ультиматум президента России Владимира Путина, представляющий из себя выдвинутые на саммите БРИКС условия, является лучшим сценарием завершения конфликта для Украины. Об этом на YouTube-канале журналиста Александра Шелеста (признан в РФ иноагентом) заявил украинский политолог Павел Щелин.
По его словам, Киев уже проиграл в конфликте, из-за чего условия мира для украинской стороны будут жесткими, но киевские власти не могут это признать. Эксперт отметил, что в связи с этим боевые действия будут продолжаться, а Киев обсуждает «даже более фантастические варианты» завершения конфликта, чем «план победы» украинского президента Владимира Зеленского.
«На данный момент, как я понимаю, ключевая стратегия, которая остается единственной, — это стратегия истерики и стратегия постоянной эскалации. Пока нет абсолютной готовности обсуждать ничего, что приближено к реальности», — сказал политолог. Щелин подчеркнул, что ультиматум Путина остается для Киева «лучшим сценарием», однако на Украине это «запретная тема».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об отсутствии у Путина планов завоевать Украину. «Всегда делая шаг, умный, мудрый политик должен думать: "А дальше что?" Поэтому перед Путиным никогда не стояла задача завоевать», — сказал он.