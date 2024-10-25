На Украине перекрывшие дорогу военкомы стали причиной огромных пробок

«Страна.ua»: блокпост военкомов в Хмельницкой области Украины вызвал пробки

В Хмельницкой области Украины образовались километровые пробки из-за блокпоста военкомов. Об этом пишет издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Очередь из автомобилей образовалась на въезде в областной центр региона — город Хмельницкий. По информации издания, в пробке находятся преимущественно грузовые фуры.

«Трафик тормозят совместные блокпосты полиции и ТЦК (территориального центра комплектования, украинский аналог военкоматов — прим. "Ленты.ру")», — сообщает издание.

Ранее в Хмельницкой области сотрудники ТЦК перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для поиска мужчин призывного возраста. Кроме того, были усилены патрули военкомов в самом Хмельницком.