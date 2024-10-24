На Украине заявили о перекрытии трассы военкомами

«Страна.ua»: военкомы перекрыли трассу Винница — Хмельницкий

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) перекрыли трассу Винница — Хмельницкий для проверки документов у мужчин призывного возраста. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в Telegram.

Помимо этого, отмечается, что были усилены патрули военкомов в Хмельницком. По информации издания, сотрудники ТЦК массово проверяют документы на улицах города.

Ранее украинские банки начали блокировать карты уклоняющихся от службы граждан по запросам военкоматов. Как сообщалось, факт блокировки счетов был зафиксирован в Одессе.

20 октября стало известно, что на Украине остановили бронирование от мобилизации до 16 ноября. Власти намерены провести аудит оформленных отсрочек. ТЦК планируют выяснить, как много военнообязанных получили незаконно бронирование от призыва.