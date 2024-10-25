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14:02, 25 октября 2024Бывший СССР

На Украине после начала проверок фальшивых инвалидностей уволились 15 крупных чиновников

Депутат ВР: после начала проверок инвалидностей уволились 15 крупных чиновников

Фото: Konstantin Chernichkin / Reuters

На Украине 15 руководителей Государственной налоговой службы, оформившие инвалидность после начала военного конфликта, уволились после начала проверок. Об этом сообщает глава налогового комитета Верховной Рады (ВР) Данил Гетманцев в Telegram.

В руководстве ведомства обнаружили 17 госслужащих с инвалидностью, но лишь один из них получил ее из-за ранения на фронте. Еще один налоговик, по словам депутата, не стал увольняться, а пытается «порешать с кем-то во власти». Гетманцев обещает назвать имя этого чиновника и обратиться к правоохранителям, если тот не уволится добровольно.

Ранее глава Минздрава Украины Виктор Ляшко прокомментировал возможную отставку после скандала с фальшивыми инвалидностями. По его словам, проще уволиться, чем реформировать систему медико-социальных экспертных комиссий.

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      Илья Таксюр
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