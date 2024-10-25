Названо время продления МЦД в регионы

Собянин: продление МЦД начнется в 2025 году

Продление Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы начнется в 2025 году. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги. Работы займут три-четыре года. Частота движения поездов до региональных центров на первом этапе строительства будет увеличена втрое, на следующем — в шесть раз. Будут закуплены новые поезда, а железнодорожная инфраструктура частично модернизирована.

Продление МЦД позитивно повлияет на экономику столицы и соседствующих регионов, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство позволит столичной агломерации вырасти с 20 до 30 миллионов человек с точки зрения перемещения работающих граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении Московских центральных диаметров (МЦД) в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска было запущено в ноябре 2019 года. МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного открыли в августе и сентябре прошлого года соответственно. Пятый, заключительный, диаметр будет проходить от Пушкина до Домодедова.