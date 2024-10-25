Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:33, 25 октября 2024Экономика

Названо время продления МЦД в регионы

Собянин: продление МЦД начнется в 2025 году

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Продление Московских центральных диаметров (МЦД) в регионы начнется в 2025 году. Об этом говорится на сайте mos.ru.

Проект затронет все четыре действующих диаметра, а также Ярославское и Павелецкое направления Московской железной дороги. Работы займут три-четыре года. Частота движения поездов до региональных центров на первом этапе строительства будет увеличена втрое, на следующем — в шесть раз. Будут закуплены новые поезда, а железнодорожная инфраструктура частично модернизирована.

Продление МЦД позитивно повлияет на экономику столицы и соседствующих регионов, уверен мэр Москвы Сергей Собянин. Строительство позволит столичной агломерации вырасти с 20 до 30 миллионов человек с точки зрения перемещения работающих граждан.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил о продлении Московских центральных диаметров (МЦД) в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области.

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска было запущено в ноябре 2019 года. МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного открыли в августе и сентябре прошлого года соответственно. Пятый, заключительный, диаметр будет проходить от Пушкина до Домодедова.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      «Главное, чтобы осколки далеко не летели». Путин пошутил про «взрыв» на Западе из-за его слов о северокорейских войсках

      Прорыв трубы с кипятком оставил москвичей без света

      Названо главное преимущество онлайн-знакомств

      Оказавшегося в рабстве у цыган участника СВО захотели выгнать из России

      Напавший на людей в российском гипермаркете оказался в состоянии наркотического опьянения

      Российские войска заняли более выгодные позиции у Стельмаховки

      Замминистра энергетики Мочальникова отправили под домашний арест

      54-летняя Клаудия Шиффер оголила тело в новой фотосессии

      Захарова объяснила закрытие консульства России страхом Польши

      Замглавы Минэнерго России Мочальникова обвинили в злоупотреблениях

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше