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16:48, 27 сентября 2024Экономика

Собянин заявил о продлении МЦД в три российских региона

Собянин: МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Московские центральные диаметры (МЦД) продлят в Калужскую, Смоленскую, Тульскую и Ярославскую области. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин во время выступления на панельной дискуссии в рамках Российской энергетической недели, его слова приводит агентство ТАСС.

«Вот мы построили четыре МЦД, и теперь они будут продляться уже в ближайшие регионы: Калужскую область, Смоленскую, Тульскую, Ярославскую область. Это единый центральный транспортный узел, который будет развиваться», — отметил градоначальник.

В марте вице-премьер Марат Хуснуллин сообщал, что маршруты московских центральных диаметров собираются продлить до 11 российских регионов, входящих в Центральный транспортный узел (ЦТУ).

Движение по первым Московским центральным диаметрам от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска было запущено в ноябре 2019 года. МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного открыли в августе и сентябре прошлого года соответственно. Пятый, заключительный, диаметр будет проходить от Пушкина до Домодедова.

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      Полина Кислицына
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