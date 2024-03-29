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13:12, 29 марта 2024Среда обитания

МЦД продлят до 11 российских регионов

Вице-премьер Хуснуллин: МЦД продлят в 11 городов Центрального транспортного узла

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Маршруты московских центральных диаметров (МЦД) продлят до 11 российских регионов, которые входят в Центральный транспортный узел (ЦТУ). Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин, пишет РИА Новости.

Замглавы кабмина напомнил, что создание МЦД было первым этапом развития ЦТУ. «800 миллионов пассажиров в год — это один из самых крупных транспортных узлов в мире. Сегодня мы видим, что есть потребность в продлении МЦД до всех крупных региональных столиц. Москвой совместно с РЖД и правительством ведется проработка дальнейшего продления до 11 городов этих железнодорожных маршрутов», — рассказал Хуснуллин.

По его словам, сейчас специалисты подготавливают подходы к продлению МЦД, разрабатывают технико-экономического обоснования и оценивают, сколько средств нужно будет вложить в проект. «Предыдущий проект МЦД был реализован на паритетных основах между федеральным бюджетом, бюджетом Москвы и бюджетом РЖД. Надеемся, что такую же паритетную схему сохраним и для этих 11 дополнительных маршрутов», — заключил вице-премьер.

Ранее сообщалось о планах продлить МЦД до Твери, Калуги, Тулы, Рязани и Ярославля.

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      Нина Ташевская
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