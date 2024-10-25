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12:12, 25 октября 2024Экономика

Названы преимущества Нового банка развития БРИКС

Аналитик Разуваев назвал главным преимуществом НБР независимые расчеты

Фото: Пелагия Тихонова / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

Ключевым преимуществом Нового банка развития (НБР) БРИКС станут независимые от доллара расчеты. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил финансовый аналитик Александр Разуваев.

На основании ранее озвученных данных можно сделать вывод, что новая структура будет работать над расчетами внутри БРИКС, уточнил финансист. Американская валюта в этой цепочке не появится, добавил он.

Частично НБР возьмет на себя функцию расчетов для криптовалюты, заметил Разуваев. В теории он также может выпустить собственные облигации. И даже если в отношении банка введут санкции, на его деятельности это вряд ли отразится, убежден эксперт.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин на полях саммита БРИКС встретился с экс-президентом Бразилии и действующим главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Глава государства охарактеризовал НБР как хороший и перспективный финансовый институт, с 2018 года профинансировавший около ста проектов.

По мнению главы РФПИ Кирилла Дмитриева, Новому банку предстоит увеличить объемы финансирования в РФ. При этом речь идет не только о долговом, но и, возможно, об акционерном финансировании, считает спикер.

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      Лилиана Набиуллина
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