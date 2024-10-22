Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:12, 22 октября 2024Экономика

Началась встреча Путина с главой Нового банка развития БРИКС

ТАСС: Путин и экс-президент Бразилии Русеф встретились на полях саммита БРИКС

Фото: Кристина Кормилицына / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

В Казани на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин встретился с бывшим президентом Бразилии, а ныне главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Об этом пишет ТАСС.

Помимо главы государства с российской стороны во встрече с Русеф принимают участие руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель главы Аппарата президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Русеф обратил внимание на то, как увеличение расчетов в национальных валютах влияет на снижение геополитических рисков. Глава государства считает, что это также обеспечит защиту экономик БРИКС и повышение их финансовой независимости.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Маск заявил о возможном обострении на Украине из-за Южной Кореи. Сеул может направить специалистов на помощь Киеву

      Маркетплейсам захотели запретить правило молчаливого согласия

      Появились подробности о пострадавших при жесткой посадке вертолета в российском регионе

      Россиянин изнасиловал 14-летнюю сестру и расправился с ней

      Скульптура девочки с цветами напугала жителей российского города

      Российская журналистка отравилась болотным газом в номере отеля и не выжила

      «Т-Банк» разморозил средства клиентов на 3,5 миллиарда рублей

      Сестра Ким Чен Ына назвала Украину и Южную Корею невоспитанными собаками

      Обновление Windows сломало Word

      Российский истребитель сопроводил борт Си Цзиньпина около Казани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше