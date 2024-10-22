Началась встреча Путина с главой Нового банка развития БРИКС

ТАСС: Путин и экс-президент Бразилии Русеф встретились на полях саммита БРИКС

В Казани на полях саммита БРИКС президент России Владимир Путин встретился с бывшим президентом Бразилии, а ныне главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Русеф. Об этом пишет ТАСС.

Помимо главы государства с российской стороны во встрече с Русеф принимают участие руководитель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель главы Аппарата президента Максим Орешкин, вице-премьер Алексей Оверчук, министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и министр финансов Антон Силуанов.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Русеф обратил внимание на то, как увеличение расчетов в национальных валютах влияет на снижение геополитических рисков. Глава государства считает, что это также обеспечит защиту экономик БРИКС и повышение их финансовой независимости.