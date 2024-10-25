Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:10, 25 октября 2024Силовые структуры

Суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на двоих россиян

В Забайкалье заключили под стражу обвиняемого в покушении на двойное убийство

Фото: Globallookpress.com

Могочинский районный суд в Забайкальском крае заключил под стражу обвиняемого в покушении на расправу над двумя мужчинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Россиянин обвиняется по статье по части 3 статьи 30, пунктов «а, д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он заключен под стражу на один месяц и 26 дней.

По данным следствия, 18 октября подсудимый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на перегоне Пеньковая - Артеушка Забайкальской железной дороги. Там у него произошел конфликт с потерпевшими, он поджог канистру с бензином и бросил в салон автомобиля, где сидели пострадавшие. Они были доставлены в больницу с сильными множественными ожогами.

Ранее сообщалось, что сбросившая двух малолетних детей подруги с многоэтажки жительница Бердянска пойдет под суд.

***
Что думаешь? Оцени!
      Артем Соколов
      Обсудить
      Последние новости

      У погибшего польского наемника нашли предсмертную записку с проклятиями в адрес украинцев

      В США заявили о провале попыток Запада изолировать Россию

      Оценена ситуация с беспорядками в Коркино после расправы цыган над женщиной-таксистом

      Мужчина нашел в лесу таинственный бункер

      Внесенный в список террористов боец ММА отправился в зону СВО

      Суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на двоих россиян

      Российских бойцов наградили за уничтоженные в зоне СВО Abrams

      Россиянам раскрыли порядок действий при инсульте

      В России выпустили новые банкноты номиналом пять тысяч рублей

      Иностранный новичок ЦСКА рассказал о покупке 50 квартир

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше