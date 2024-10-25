Суд заключил под стражу обвиняемого в покушении на двоих россиян

В Забайкалье заключили под стражу обвиняемого в покушении на двойное убийство

Могочинский районный суд в Забайкальском крае заключил под стражу обвиняемого в покушении на расправу над двумя мужчинами. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Россиянин обвиняется по статье по части 3 статьи 30, пунктов «а, д» части 2 статьи 105 («Покушение на убийство») УК РФ. Он заключен под стражу на один месяц и 26 дней.

По данным следствия, 18 октября подсудимый находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения на перегоне Пеньковая - Артеушка Забайкальской железной дороги. Там у него произошел конфликт с потерпевшими, он поджог канистру с бензином и бросил в салон автомобиля, где сидели пострадавшие. Они были доставлены в больницу с сильными множественными ожогами.

Ранее сообщалось, что сбросившая двух малолетних детей подруги с многоэтажки жительница Бердянска пойдет под суд.