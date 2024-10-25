Оказавшегося в рабстве у цыган участника СВО захотели выгнать из России

Оказавшегося в рабстве в Ростовской области бойца СВО депортируют в Кыргызстан

Одним из трудовых рабов, удерживаемых на ферме у цыган в Ростовской области, оказался гражданин Кыргызстана, участвовавший в специальной военной операции (СВО). Суд постановил депортировать его из России, пишет Don Mash в Telegram.

О том, что из цыганского рабства в Аксайском районе освободили 18 человек, стало известно 21 октября. Люди за еду работали на одной из местных ферм. Вызволить их удалось после звонка одного из узников в полицию.

Как рассказал Рустамжон Галимов, в 2022 году он приехал добровольцем в Донбасс, где служил в батальоне перешедшего на сторону Донецкой народной республики (ДНР) бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Александра Ходаковского. В боях мужчина получил ранение и 30 мая оказался в Ростовской области в поисках работы. 13 августа участник СВО попал на организованную цыганами ферму, где у него отобрали военный билет, паспорт Киргизии, водительские права и телефон.

Пока Галимов пребывал в рабстве, закончился законный срок его пребывания на территории России, из-за чего уже после освобождения суд постановил депортировать мужчину в Киргизию, где ему грозит заключение на срок до 10 лет за участие в спецоперации. «За паспортом [российским] идешь — принеси удостоверение ветерана боевых действий, — объяснил военный отсутствие у него российского гражданства. — Приходишь за удостоверением ветерана боевых действий, там говорят — принеси российский паспорт».

По словам адвоката Галимова Гасана Раджабова, суд не учел, что его клиент оказался в рабстве до истечения срока пребывания в России и физически не мог покинуть страну. «У нас есть все основания для того, чтобы обжаловать это решение, мы ему поможем. Тем более когда мой доверитель желает продолжить служить», — сказал он.

Ранее в Киргизии мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы за участие в СВО на территории Украины. Его признали виновным по уголовной статье об участии в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства.