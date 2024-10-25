Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:29, 25 октября 2024Россия

Парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за зама Шойгу

РБК: парламент Тувы из-за обсуждений зама Шойгу не назначит сенатора вовремя

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Тувинский парламент может не назначить в срок сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, пишет РБК, ссылаясь на опрошенных политологов.

Так, по словам политолога Виталия Иванова, карьера Цаликова напрямую связана с Шойгу и назначение сенатора от Тувы задерживается, скорее всего, из-за позиции федерального центра. При этом сенатора необходимо избрать в срок до 25 октября, указывает источник.

Как подчеркнул эксперт Ростислав Туровский, на данный момент есть разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, которая придерживается «близким к Шойгу» интересам, и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга.

В июле «Ведомости» писали, что Цаликов может стать членом Совфеда и представлять в верхней палате парламента Республику Тыва.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Алимпиева
      Обсудить
      Последние новости

      В России появились новые купюры на 5000 рублей. Как они выглядят и где их можно встретить?

      В Сербии заявили о невозможности победить Россию

      Врачи предупредили три категории россиян о повышенном риске инсульта

      Виктория Боня показала фигуру в откровенном виде до и после похудения

      Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

      Задержание замглавы Минэнерго России по делу о мошенничестве попало на видео

      Путин поздравил Токаева с Днем республики

      Минтруд захотел повысить квоту на наем иностранцев

      России пообещали не вводить против нее санкции

      Участник СВО женился в Музее вечной мерзлоты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше