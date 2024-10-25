Парламент Тувы не назначит сенатора в срок из-за зама Шойгу

РБК: парламент Тувы из-за обсуждений зама Шойгу не назначит сенатора вовремя

Тувинский парламент может не назначить в срок сенатора в Совет Федерации из-за возможного продвижения бывшего заместителя экс-министра обороны Сергея Шойгу Руслана Цаликова, пишет РБК, ссылаясь на опрошенных политологов.

Так, по словам политолога Виталия Иванова, карьера Цаликова напрямую связана с Шойгу и назначение сенатора от Тувы задерживается, скорее всего, из-за позиции федерального центра. При этом сенатора необходимо избрать в срок до 25 октября, указывает источник.

Как подчеркнул эксперт Ростислав Туровский, на данный момент есть разногласия между командой прежнего главы Тувы Шолбана Кара-оола, которая придерживается «близким к Шойгу» интересам, и командой нынешнего главы республики Владислава Ховалыга.

В июле «Ведомости» писали, что Цаликов может стать членом Совфеда и представлять в верхней палате парламента Республику Тыва.