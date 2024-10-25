Плате за капремонт в России предсказали повышение

Эксперт Генцлер: плата за капремонт может вырасти на 30-50 % из-за идеи Минстроя

Плата за капремонт в России может вырасти на 30-50 процентов из-за идеи Минстроя пересмотреть подход к ее расчету. Такую динамику тарифов предсказала директор направления «Городское хозяйство» фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер, пишет РИА Новости.

По словам специалистки, дифференцированная плата будет устанавливаться в зависимости от типа дома и наличия в нем лифта. Это нужно, чтобы покрыть потребность в финансировании большинства региональных программ — текущие платежи не могут это обеспечить, что ведет к накоплению долгов перед операторами. Помимо этого, не хватает средств для обновления лифтов.

При новом подходе платежи вырастут в тех регионах, где самые низкие взносы. Однако экономически обоснованного уровня пока достигли только в Москве — почти 26 рублей с квадратного метра.

«Платежи могут повыситься. При этом, несмотря на разрыв между регионами и Москвой, не произойдет такого, чтобы они в три раза выросли. Они могут постепенно, хотя и заметно, повышаться, например, на 30-50 процентов», — резюмировала Генцлер.

Ранее стало известно, что Минстрой работает над вопросом введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Это позволит сделать эти платежи экономически обоснованными.

