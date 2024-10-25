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01:28, 25 октября 2024Экономика

В России решили изменить подход к оплате капремонта

«Известия»: в России могут сделать дифференцированную систему оплаты капремонта

Минстрой работает над вопросом введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта, пишут «Известия».

Предполагается, что оплата капремонта будет зависеть в том числе от наличия лифта в доме, что позволит сделать оплату экономически обоснованной.

«В многоквартирных домах, в которых нет лифтов, плата за капремонт, скорее всего, не сократится», — сказал директор Центра ДПО Финансового университета при правительстве РФ Станислав Шубин.

При этом российские власти уже начали работать в этом направлении — Минпромторг и Минстрой уже подготовили дорожную карту, которая в том числе поможет справиться с проблемой изношенности лифтов в домах.

Ранее эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь заявил, что при долгом отсутствии дома можно сэкономить на жилищно-коммунальных услугах (ЖКУ), попросив пересчитать платы. Пересчету подлежать холодная и горячая вода, водоотведение, электричество и газ. При этом за содержание жилья, отопление и капремонт придется заплатить в любом случае.

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      Марина Совина
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