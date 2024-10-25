Политолог оценил вероятность реформы Совбеза ООН

Политолог Топорнин: Совбез ООН стал недееспособным, его реформа маловероятна

Совет Безопасности Организации Объединенных наций (ООН) стал недееспособным, его реформа маловероятна. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Пока между постоянными членами Совбеза ООН нет согласия, говорить о какой-то серьезной реформе, мне кажется, не приходится», — оценил вероятность реформы политолог.

Топорнин также оценил вероятность включения в состав Совбеза новых постоянных членов. Эксперт отметил, что институт потерял дееспособность из-за постоянного использования права вето действующими постоянными членами. Он добавил, что ни одна страна пока не может предложить устраивающую всех модель работы.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пообещал избежать превращения реформы Совбеза ООН в «опасные игры». По его словам, Москва и Пекин хотят добиться общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН.