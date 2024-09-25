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09:32, 25 сентября 2024Мир

Лавров пообещал избежать превращения реформы СБ ООН в «опасные игры»

Лавров: Россия и Китай не дадут превратить реформу СБ ООН в «опасные игры»

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Россия и Китай не дадут превратить этот процесс реформы Совета Безопасности (СБ) ООН в «опасные игры». Об этом в интервью ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Министр отметил, что некоторые страны форсируют процесс реформы Совбеза на голосование в Генеральной Ассамблее ООН. Для реализации этих изменений понадобится одобрение 2/3 стран-членов организации, однако Москва и Пекин хотят добиться общего согласия вместо того, чтобы разделять ООН.

«Это означает, что хотят сделать шаг, который, если он будет успешным, приведет к тому, что одна треть стран, которые уважаемые (...) они будут маргинализированы в этой реформе. И для них, для этой одной трети, если вдруг такое решение пройдет, легитимность Совета Безопасности упадет, а не укрепится. Поэтому это очень опасные игры», — сказал он.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Россия и Китай считают, что необходимо вырабатывать общее согласие, а не навязывать кому-то какие-то решения. Министр также подчеркнул, что спешка в этом вопросе неуместна, поскольку вокруг темы реформирования Совбеза сталкиваются национальные интересы.

Ранее Лавров прокомментировал возможное расширение состава Совета безопасности ООН. Дипломат уточнил, что Россия поддержит законное стремление Индии, Бразилии и стран Африки войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов.

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      Виктория Кондратьева
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