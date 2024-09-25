Лавров прокомментировал возможное расширение состава Совбеза ООН

Лавров: Россия за расширение Совбеза ООН Индией, Бразилией и странами Африки

Россия в рамках усилий по созданию и поддержанию многополярного мирового порядка поддержит законное стремление Индии, Бразилии и стран Африки войти в состав Совбеза ООН в качестве постоянных членов. Об этом в ходе интервью ТАСС заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Развивающиеся страны недопредставлены в Совете Безопасности, поэтому мы, как мы всегда говорили, поддерживаем заинтересованность и законное стремление Индии и Бразилии прописаться в Совете Безопасности. Но при этом одновременно нужно удовлетворить африканские чаяния. В Африке есть общие коллективные позиции, которые мы уважаем. И вот на этом бы мы и ограничились», — прокомментировал министр вопрос о вероятном расширении числа постоянных членов международного органа.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти США воспринимают Совет безопасности ООН как ненужную обузу. Он добавил, что точно так же Вашингтон относится к многосторонней дипломатии.