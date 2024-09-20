Небензя рассказал об отношении США к Совбезу ООН

Небензя: США считают Совбез ООН и международную дипломатию ненужной обузой

Власти США воспринимают Совет безопасности ООН как ненужную обузу. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он добавил, что точно так же Вашингтон относится к многосторонней дипломатии. Небензя призвал члены Совбеза добиваться прекращения огня в секторе Газа. При этом, по его мнению, оказывать давление следует в первую очередь не на палестинское радикальное движение ХАМАС, а на США.

Ранее Небензя сообщил, что ни один элемент резолюции США о прекращении огня в Газе не был выполнен.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. Во время голосования документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась.