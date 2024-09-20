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04:50, 20 сентября 2024Мир

Небензя рассказал об отношении США к Совбезу ООН

Небензя: США считают Совбез ООН и международную дипломатию ненужной обузой

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Власти США воспринимают Совет безопасности ООН как ненужную обузу. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, передает ТАСС.

Он добавил, что точно так же Вашингтон относится к многосторонней дипломатии. Небензя призвал члены Совбеза добиваться прекращения огня в секторе Газа. При этом, по его мнению, оказывать давление следует в первую очередь не на палестинское радикальное движение ХАМАС, а на США.

Ранее Небензя сообщил, что ни один элемент резолюции США о прекращении огня в Газе не был выполнен.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. Во время голосования документ поддержали 14 стран, Россия воздержалась.

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      Марина Совина
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