В России прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе

Небензя: ни один элемент резолюции США о прекращении огня в Газе не был выполнен

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал резолюцию США о прекращении огня в Газе. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, ни один элемент резолюции Соединенных Штатов в СБ ООН не был выполнен. «До сих пор неясно, каковы окончательные параметры предложения и согласились ли стороны его принять», — отметил он.

Небензя добавил, что за время председательства России в СБ ООН, которое началось 1 июля, ситуация в Палестине останется в центре внимания Совета.

10 июня Совбез ООН принял резолюцию США с планом американского лидера Джо Байдена о прекращения огня в секторе Газа. В ходе голосования резолюцию о перемирии между Израилем и ХАМАС поддержали 14 из 15 стран. При этом Россия воздержалась от поддержки документа.

