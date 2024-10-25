Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:51, 25 октября 2024Мир

Премьер Индии рассказал Шольцу впечатления от Путина

Премьер Индии Моди рассказал Шольцу впечатления от встречи с Путиным
СюжетСаммит БРИКС

Фото: Sondeep Shankar / Globallookpress.com

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу впечатления от встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с руководством Украины. Об этом заявил замглавы МИД Индии Викрам Мисри, передает Reuters.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — рассказал дипломат.

Мисри подчеркнул, что Индия выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине и, будучи нейтральной стороной, поддерживает только дипломатические методы урегулирования.

Ранее Моди в ходе встречи с Путиным заявил о необходимости завершить конфликт на Украине миром. Политик подчеркнул, что Нью-Дели находится в контакте с Москвой по вопросу урегулирования.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ случайно сбили собственный редчайший беспилотник. За них заплатили почти 20 миллионов долларов

      Загоревшийся на российской трассе бензовоз сняли на видео

      Москвич решил сделать просторный туалет и поплатился

      Невеста Роналду попала в больницу

      В Турции заявили о нежелании прекращать связи с Россией из-за санкций

      Путин пошутил о взрывной реакции Запада на его заявление о КНДР

      Высокий спрос на недвижимость в России объяснили страхом

      Врач назвал находящихся в зоне максимального риска гипертонии людей

      В далеком межзвездном облаке обнаружили углерод

      Россияне стали чаще покупать жилье на личные сбережения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше