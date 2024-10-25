Премьер Индии рассказал Шольцу впечатления от Путина

Премьер Индии Моди рассказал Шольцу впечатления от встречи с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди рассказал канцлеру Германии Олафу Шольцу впечатления от встречи с президентом России Владимиром Путиным, а также с руководством Украины. Об этом заявил замглавы МИД Индии Викрам Мисри, передает Reuters.

«Ваши вопросы касались обсуждений, связанных с региональными проблемами, особенно после визита премьер-министра на саммит БРИКС, и дискуссий, связанных с Украиной и Западной Азией. Да, я могу подтвердить, что оба вопроса действительно поднимались, и они действительно обсуждались в деталях между двумя лидерами», — рассказал дипломат.

Мисри подчеркнул, что Индия выступает за скорейшее окончание конфликта на Украине и, будучи нейтральной стороной, поддерживает только дипломатические методы урегулирования.

Ранее Моди в ходе встречи с Путиным заявил о необходимости завершить конфликт на Украине миром. Политик подчеркнул, что Нью-Дели находится в контакте с Москвой по вопросу урегулирования.